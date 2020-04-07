Вирусолог ответил на вопрос Путина о сокращении нерабочих дней

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Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что результаты карантинных мероприятий будут видны через неделю, сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о возможности сокращения нерабочих дней, Кутырев отметил, что к обсуждению данного вопроса стоит вернуться через неделю, когда можно будет делать выводы о результативности режима самоизоляции.

Глава государства в ходе онлайн совещания, в котором приняли участие крупнейшие специалисты медицины, посоветовался с экспертами насчет сокращения нерабочих дней. Он также подчеркнул, что в эпидемиологических вопросах склонен слушать экспертное мнение и призвал в борьбе с вирусом принимать во внимание опыт других стран.

В России на данный момент зарегистрировано 7497 случаев заражения COVID-2019, 58 человек умерли, 494 вылечились.

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