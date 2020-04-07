Лукашенко заявил, что Белоруссия должна быть независима от нефтяных игр

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна быть независима от «нефтяных игр крупных держав». Об этом сообщает агентство «БелТА».

Он отметил, что нефтяной рынок «лихорадит», а его конъюнктура непрогнозируема. По его словам, Белоруссия должна быть готова к любому развитию событий.

«А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — подчеркнул президент.

Кроме того, он поручил создать в стране весомый запас нефти и топлива на тот случай, если произойдет что-то неожиданное.

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