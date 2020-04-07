Лукашенко заявил, что Белоруссия должна быть независима от нефтяных игр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна быть независима от «нефтяных игр крупных держав». Об этом сообщает агентство «БелТА».
Он отметил, что нефтяной рынок «лихорадит», а его конъюнктура непрогнозируема. По его словам, Белоруссия должна быть готова к любому развитию событий.
«А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — подчеркнул президент.
Кроме того, он поручил создать в стране весомый запас нефти и топлива на тот случай, если произойдет что-то неожиданное.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Посол РФ не исключил, что Минск и Москва могут «переосмыслить» цену на газ для Белоруссии
— Лукашенко распорядился заполнить нефтяные хранилища
— Белоруссия рассчитывает получить 2 млн тонн российской нефти по $4 за баррель