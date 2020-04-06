Кабмин введет мораторий на штрафные санкции за просроченную оплату услуг ЖКХ

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Правительство России до конца 2020 года введет мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», — сказал Мишустин.

Коммунальные услуги за долги отключать не будут, добавил он. Не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса — по 30 апреля. Эта мера несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан.

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