Кабмин введет мораторий на штрафные санкции за просроченную оплату услуг ЖКХ
Правительство России до конца 2020 года введет мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», — сказал Мишустин.
Коммунальные услуги за долги отключать не будут, добавил он. Не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса — по 30 апреля. Эта мера несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан.
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