Московский аэропорт Домодедово закрыл зону международных вылетов
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Аэропорт Домодедово в Москве закрыл зону международных вылетов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Такое решение было принято из-за приостановки международных рейсов.
«В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов», — рассказали в пресс-службе.
Россия приостановила авиасообщение со всеми странами с 23 марта из-за коронавируса, за некоторым исключением. Всего в настоящее время в России зарегистрировано 4149 случаев заражения, 281 пациентов вылечились, 34 умерли.
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