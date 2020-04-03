Московский аэропорт Домодедово закрыл зону международных вылетов

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Аэропорт Домодедово в Москве закрыл зону международных вылетов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Такое решение было принято из-за приостановки международных рейсов.

«В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов», — рассказали в пресс-службе.

Россия приостановила авиасообщение со всеми странами с 23 марта из-за коронавируса, за некоторым исключением. Всего в настоящее время в России зарегистрировано 4149 случаев заражения, 281 пациентов вылечились, 34 умерли.

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