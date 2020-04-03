Глава ЦБ РФ заявила, что мировой ВВП резко падает из-за карантина

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в мировой экономике из-за вводимых в ряде государств карантинных мер резко ухудшается, передает «Интерфакс».

По ее словам, «оживление» экономики Китая пока не сможет восполнить убытки.

Она отметила, что мировой ВВП во втором квартале значительно сократится.

«Во многих странах вводятся жесткие карантинные меры, это ведет к резкому ухудшению ситуации в мировой экономике», — отметила Набиуллина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения.

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