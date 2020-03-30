Saudi Aramco может продать долю в подразделении на фоне ситуации на рынке нефти

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Нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может продать часть в одном из своих трубопроводных подразделений из-за ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник агентства уточнил, что компания сможет заработать свыше $10 млрд от продажи своей доли.

Он также пояснил, что несмотря на переговоры Saudi Aramco с потенциальными консультантами, обсуждение сделки находится на начальном этапе и компания может отказаться от инициативы.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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