Камбин выделяет более 33 млрд рублей регионам на новые места в больницах
Правительство России выделит 33,4 млрд рублей 77 регионам страны на обеспечение новых мест в больницах, в которых борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Глава правительства отметил, что эти средства также пойдут на оснащение необходимым медицинским оборудованием.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.
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