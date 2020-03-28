Союз налогоплательщиков: поправки в Конституцию назрели к последствиям коронавируса для экономики

Председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил важность поправок в Конституцию на фоне последствий для экономики от пандемии COVID-19.

По его словам, как и говорилось изначально, речь идет о тех принципах социальной справедливости и механизмах социальной защищенности людей, которые назрели к высшей форме легализации.

«Вполне возможно, что именно сегодняшняя ситуация, связанная не столько с самим коронавирусом как пандемией, сколько с возможными последствиями для экономики — и всего мира, и России — она показывает, что закрепление социальной поддержки граждан в Конституции и сам характер поправок, направленных на более четкое позиционирование принципов социальной справедливости, — это вовремя принятое решение», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ожидает сегодня срока по всенародному голосованию, на котором этот тренд будет подтвержден россиянами.

Кирьянов также высоко оценил обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам.

«В целом, конечно, обращение явилось примером сбалансированности конкретных шагов и заботы о людях, прежде всего — о людях в зоне риска, 60-65+. По итогам обращения — не знаю, измерялись ли рейтинговые показатели — но я думаю, много людей прониклось серьезностью проблемы коронавируса и необходимостью профилактики», — отметил он.

По его словам, если до обращения президента настроения в обществе царили 50 на 50, и многие просто не верили в этот вирус, думали, что это провокация западных спецслужб, — но на сегодняшний день уровень осознания серьезности проблемы стал в обществе гораздо выше.

«Даже если не рассматривать предложения по развитию экономики в деталях, мы видим эффект, который позволяет нам надеяться на скорейшее окончание профилактических мер в России», — резюмировал он.