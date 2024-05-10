Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Охранника ранили во время стрельбы у дома Дрейка

В дом Дрейка дважды за два дня пытались ворваться незнакомцы

close
100%
Ryan Emberley/Invision/AP

Охранника ранили во время стрельбы у дома рэпера Дрейка в Торонто (Канада). Об этом сообщает The Sun.

Известно, что мужчину ранили в грудь из машины, водитель которой пытался попасть на территорию дома. К моменту приезда полиции охранник был без сознания. В больнице его прооперировали.

Через два дня на территорию дома проник неизвестный, который вступил в драку с охранниками и вел себя неадекватно. Прибывшая полиция задержала его.

Накануне певица Катя Лель поддержала идею ввести наказание за преследование людей.

Артистка назвала эту инициативу потрясающей и даже необходимой в России. По словам автора хита «Мой мармеладный», в прошлом ее преследовал один поклонник, который сначала просто отправил ей свои песни на оценку, а потом стал угрожать ее семье. Она уточнила, что мужчина писал жуткие подробности о том, как именно будет избавляться от ее ребенка и других родственников.

Ранее Константин Хабенский рассказал, как страдал от звездной болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами