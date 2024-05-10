Охранника ранили во время стрельбы у дома Дрейка

Охранника ранили во время стрельбы у дома рэпера Дрейка в Торонто (Канада). Об этом сообщает The Sun.

Известно, что мужчину ранили в грудь из машины, водитель которой пытался попасть на территорию дома. К моменту приезда полиции охранник был без сознания. В больнице его прооперировали.

Через два дня на территорию дома проник неизвестный, который вступил в драку с охранниками и вел себя неадекватно. Прибывшая полиция задержала его.

Накануне певица Катя Лель поддержала идею ввести наказание за преследование людей.

Артистка назвала эту инициативу потрясающей и даже необходимой в России. По словам автора хита «Мой мармеладный», в прошлом ее преследовал один поклонник, который сначала просто отправил ей свои песни на оценку, а потом стал угрожать ее семье. Она уточнила, что мужчина писал жуткие подробности о том, как именно будет избавляться от ее ребенка и других родственников.

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