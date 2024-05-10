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Стало известно, как изменилась средняя площадь «первички» в Москве за пять лет

РБК: средняя площадь новых квартир в Москве за пять лет сократилась на четверть

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Александр Кряжев/РИА Новости

Площадь квартир в московских новостройках с 2019 года сократилась более чем на четверть, пишет «РБК Недвижимость».

В январе площадь предлагаемой на столичном рынке жилой недвижимости «первички» составляла в среднем 56,2 кв м. Для сравнения: пять лет назад это было 71,1 кв м.

Подобная тенденция наблюдается во всех сегментах жилья, кроме делюкс, отмечают эксперты. Застройщики вынуждены отказываться от «квадратов» из-за роста цен, чтобы сохранить конечную стоимость для покупателей.

На этом фоне более выгодной может показаться покупка апартаментов, которые стоят на 15-20% меньше квартир. Однако у этого типа жилья есть свои нюансы, предупреждает финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина. Один из главных минусов — апартаменты невозможно купить в ипотеку на льготных условиях.

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