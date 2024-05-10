Системы ПВО сбили украинские дроны в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.
В ведомстве рассказали, что около 12:45 мск в воздушном пространстве региона засекли два украинских беспилотника. Речь идет о летательных аппаратах самолетного типа, уточняется в заявлении.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в Минобороны РФ.
При этом представители ведомства охарактеризовали действия ВСУ как попытку «совершить террористическую атаку» по объектам на российской территории.
В ночь на 10 мая украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. После этого на территории предприятия начался пожар — здесь загорелись резервуары с дизельным топливом и мазутом.
К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Никакой информации о пострадавших не поступало.
Ранее на подлете к городу Белгороду уничтожили две воздушные цели.