Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/12151957/upload-RIAN_5737197.HR-pic905-895x505-36437.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил новый налог на проценты по вкладам, сообщает ТАСС.

Представить Кремля заявил, что нововведение не является временной мерой, срок его действия не ограничен.

По словам Пескова, налог коснется менее 10% вкладчиков в стране. Он также пояснил, что речь идет о налоге на отдельный счет, а не на совокупность счетов одного лица.

Данная мера, как заявил Песков, восстанавливает справедливость, учитывая весомую помощь бизнесу от государства.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.