В Якутии браконьер выловил осетров на пять миллионов рублей
В Якутии браконьер незаконно выловил осетров на 5,3 млн рублей, пишет региональное УМВД.
Сотрудники ДПС остановили микроавтобус, где при осмотре обнаружили 33 рыбы. У мужчины не было разрешения на вылов.
Подозреваемый признал вину.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— После убийства двух белых жирафов браконьерами в мире остался единственный самец этого вида
— Ловивших краснокнижную рыбу членов ОПГ задержали в Хабаровском крае
— Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье