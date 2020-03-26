В Якутии браконьер выловил осетров на пять миллионов рублей

В Якутии браконьер незаконно выловил осетров на 5,3 млн рублей, пишет региональное УМВД.

Сотрудники ДПС остановили микроавтобус, где при осмотре обнаружили 33 рыбы. У мужчины не было разрешения на вылов.

Подозреваемый признал вину.

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