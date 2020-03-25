Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

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Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов. Параллельно биржевые индексы, напротив, показали рост.

До начала телеобращения доллар торговался в районе 78,57 рублей, после завершения выступления его курс составил 78,84 рублей. Евро перед трансляцией закрепился на отметке 85,08 рублей, после — вырос на порядка на 20 копеек.

Индекс Мосбиржи до начала обращения — 2429,3 пункта, РТС — 973 пункта; после — 2444,23 и 975,18 пунктов.

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