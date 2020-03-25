Костин считает COVID-19 опаснее падения нефтяных цен
Российская экономика страдает от падения нефтяных цен меньше, чем от эпидемии коронавируса нового типа, заявил в интервью Bloomberg Андрей Костин.
По его словам, длительность эпидемии COVID-19 невозможно спрогнозировать, а ситуация с падением цен на нефть для России не такая существенная.
«Главная проблема заключается в том, что мы знаем, как справиться с экономическим кризисом, но не знаем, как справиться с вирусом. Мы не можем предугадать», — цитирует ТАСС слова Костина.
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