Костин считает COVID-19 опаснее падения нефтяных цен

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Российская экономика страдает от падения нефтяных цен меньше, чем от эпидемии коронавируса нового типа, заявил в интервью Bloomberg Андрей Костин.

По его словам, длительность эпидемии COVID-19 невозможно спрогнозировать, а ситуация с падением цен на нефть для России не такая существенная.

«Главная проблема заключается в том, что мы знаем, как справиться с экономическим кризисом, но не знаем, как справиться с вирусом. Мы не можем предугадать», — цитирует ТАСС слова Костина.

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