Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
close
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что российская экономика пострадает от коронавируса на триллионы рублей. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«В моем понимании, удар по экономике в целом будет измеряться не цифрами в сотни миллиардов, а цифрами в триллионы», — сказал Чубайс.
При этом он выразил мнение, что бюджетная системы России будет защищена благодаря Фонду национального благосостояния, который создал глава счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава «Роснано» добавил, бюджет – это только 20% от экономики.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Медведев назвал коронавирус испытанием для людей и бизнеса