Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что российская экономика пострадает от коронавируса на триллионы рублей. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В моем понимании, удар по экономике в целом будет измеряться не цифрами в сотни миллиардов, а цифрами в триллионы», — сказал Чубайс.

При этом он выразил мнение, что бюджетная системы России будет защищена благодаря Фонду национального благосостояния, который создал глава счетной палаты Алексей Кудрин.

Глава «Роснано» добавил, бюджет – это только 20% от экономики.

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