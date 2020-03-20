России хватит запасов сахара на год
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Имеющихся запасов сахара хватит до февраля 2021 года, чтобы обеспечить потребителей, пишет Минсельхоз.
Также сообщается, что ситуация на рынке сахара стабильна: нет перебоев в поставках или дефицита.
Из-за коронавируса люди массово закупаются продуктами. Особенно спрос повысился на крупы и туалетную бумагу.
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