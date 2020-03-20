Страховые компании готовят программу для заразившихся коронавирусом

Страховые компании готовят план медицинского сопровождения для пациентов с коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова.

«Подобная программа в ОМС работала только в отношении онкобольных. По этой группе пациентов страховщики организовывали мониторинг исполнения предписаний врачей в послеклинический период, отслеживали эффективность лечения онкобольных», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что сейчас страховые компании согласуют детали с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и Минздравом России.

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