Политолог заявил, что Германия намеренно поставляет Украине недостаточно оружия

Германия намеренно поставляет Украине недостаточно оружия. Такое мнение высказал немецкий профессор, политолог Герфрид Мюнклер, сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

«Нужно столько оружия, чтобы украинцы не отступали и могли удерживать свои позиции. А мы сказали, что предоставим вам определенное оружие, но его нельзя использовать против России!» — сказал он.

По словам профессора, поставленное оружие не дает возможности для Украины защищаться. Он отметил, что ФРГ «связала им одну руку за спиной». Мюнклер добавил, что остановить Россию только санкциями невозможно, поэтому нужно увеличивать помощь Киеву.

До этого руководитель Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце прибыла на Украину с необъявленным визитом.

Сообщается, что в рамках встречи будут обсуждаться расширение с помощью ФРГ украинской энергосистемы, а также подготовка квалифицированных рабочих.

Ранее в Германии отказались помогать гражданам Украины при призыве на службу.