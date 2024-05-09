У семьи ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной и защитника «Локомотива» Тикнизяна появился сын

Телеведущая Яна Ромашкина родила ребенка от защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна. Об этом она сообщила в интервью сайту «Матч ТВ».

«Да, я действительно стала мамой. У нас с Наиром родился мальчик. Имя мы пока не распространяем», — заявила супруга футболиста.

В конце октября 2023 года Ромашкина и Тикнизян стали мужем и женой. Для футболиста это уже второй брак. У него есть общий ребенок с экс-супругой Кристиной. Ранее футболист обвинил бывшую жену в воровстве денег.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян провел за «Локомотив» 20 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин продлил контракт с кипрским «Арисом».