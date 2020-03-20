Грузия приостанавливает авиасообщение по всем направлениям

Грузия с 21 марта временно приостанавливает авиасообщение по всем направлениям из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает »Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление пресс-спикера правительства республики Ираклия Чиковани.

По его словам, будут осуществляться только авиарейсы грузинских авиалиний, согласованные с правительством республики.

«Все люди, которые въедут в Грузию, несмотря на то, откуда они едут, будут переведены в карантинную зону и будут под наблюдением врачей», — подчеркнул Чиковани.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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