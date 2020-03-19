Федун назвал катастрофической нынешнюю цену на нефть

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Совладелец и вице-президент частной нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что нынешние мировые цены на энергоносители катастрофически низкие. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его мнению, начавшаяся нефтяная война негативно скажется на российской экономике. Цены на бензин в стране не упадут вслед за нефтью, а вот рубль продолжит падение. Таким образом, доходы населения тоже снизятся.

На данный момент цена на нефть рухнула с $50 за баррель до $25. По мнению Федуна, обвал связан не столько с влиянием коронавируса, сколько со срывом сделки ОПЕК+.

Бизнесмен уверен, что выход из сделки невыгоден для российской стороны. Он предполагает, что если участники организации договорились бы о продлении сотрудничества, нефть торговалась бы не ниже $50 за баррель.

Он заявил, что от нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией, которая ведется «на истощение», выиграют США. Доходы населения в Соединенных штатах вырастут на 6% из-за низких цен на нефть.

Ранее нефтяные цены установили минимум с 2002-2003 годов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.