Путин: ФНБ может финансово поддержать определенные группы граждан

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку определённых групп, сказал президент России Владимир Путин в рамках проекта »20 вопросов Путину».

«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается», — поделился глава государства.

Путин также отметил, что объем фонда превысил 7% от ВВП. Это позволяет начать инвестиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФНБ хватит на 10 лет: Минфин не боится падения цен на нефть