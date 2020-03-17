Цена на нефть марки Brent показала минимальное значение с января 2016 года

Цена на нефть марки Brent упала до $28,85 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Отмечается, что такое низкое значение у этой марки последний раз было в январе 2016 года.

Вслед за нефтью падает рубль. Курс российской валюты сегодня составил 75,4 руб. за доллар.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.