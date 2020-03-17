Авиасообщение между Россией и Сербией приостанавливают из-за коронавируса

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Авиасообщение между Россией и Сербией будет временно приостановлено из-за коронавируса, сообщило российское посольство в Сербии на своей странице в Facebook.

«В ближайшие дни авиасообщение между РФ и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии», — говорится в заявлении диппредставительства.

Кроме того, посольство посоветовало россиянам вернуться на родину, если они находятся в Сербии в рамках 30-дневного безвизового режима и не имеют вид на жительство.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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