В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в стране не было подобного резкого падения цен с 2008 года. Современная ситуация, считает он, приведет к динамичному сокращению балансов предприятий, банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу.

Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

«Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже..», — сказал министр.

Он также добавил, что правительство страны не планирует урезать бюджетные расходы.

«Если мы начнем урезать государственные расходы, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя», — подчеркнул Хельме.

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