На свыше 3% дорожала нефть марки WTI

Стоимость нефти марки WTI поднимается на более 3% после падения стоимости в начале недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так цена апрельских фьючерсов на нефть WTI росла на 2,65%, до $35,27 за баррель по состоянию на 04.39 мск. Этот показатель увеличивался более чем на 3%, до $36,3 за баррель минутами ранее.

В свою очередь стоимость на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,61%, до $38,55 за баррель.

Ранее в понедельник, 9 марта, цены на нефть марки Brent достигли минимума с января 2016 года, WTI – с февраля 2016 года, упав на 30%.

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