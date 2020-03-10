Миллиардеры России потеряли $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Российские миллиардеры обеднели на $8,81 млрд из-за ослабления рубля на рынке после выхода России из сделки ОПЕК+. Их потери подсчитал журнал Forbes.

Больше всего пострадали из-за пикирования нефтяных котировок и курса рубля совладельцы нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов F 3 и Леонид Федун. По подсчетам издания, их потери составили около $3 млрд. Также уменьшилось на $613 млн состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина, чье богатство оценивается в $25,9 млрд.

Помимо этого, колебание финансового рынка отразилось на бенефициарах «Новатэка» Леониде Михельсоне (потерял $607 млн) и Геннадии Тимченко (ущерб $594 млн).

Журнал отмечает, что единственный в первом десятке российских миллиардеров, кто не потерял, а даже увеличил состояние, стал Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего золотодобытчика в России — «Полюс».

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