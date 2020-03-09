В Белоруссии заявили, что пять компаний из РФ начали поставки нефти в республику

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Пресс-секретарь белорусского концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что пять российских нефтяных компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний», — сказал Тищенко.

Он также добавил, что ранее эти предприятия не поставляли в республику нефть.

По данным пресс-секретаря, в марте текущего года общий объем поставок от этих компаний составит около 200 тысяч тонн.

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