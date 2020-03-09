Goldman Sachs предрек падение цены барреля нефти до $20

В американском инвестиционном банке Goldman Sachs полагают, что цена барреля нефти может снизиться до $20 на из-за нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад регулятора.

В докладе отмечается, что такой обвал цен кардинально изменит прогнозы по рынкам нефти и газа, участники которых рассчитывали, что стоимость барреля поднимется до $30 во втором и третьем кварталах.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на бирже ICE в Лондоне опустилась до $31,02 за баррель. К 01:25 его стоимость повысилась до $35,23 за баррель. Цена фьючерса нефти марки WTI с поставкой в апреле снизилась на 27,1% — до $32,48 за баррель.

По данным издания, падение стоимости фьючерса на нефть в первые секунды открытия бирж в Азии свыше чем на 30% стало вторым по своим масштабам в истории после обвала в 1991 году во время войны в Персидском заливе.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После этого 7 марта Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Также сообщалась, что Эр-Рияд готов увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки.

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