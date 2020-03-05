В Госдуме одобрили снижение возраста получения негосударственной пенсии

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования снизится на пять лет. Об этом пишет ТАСС.

Так, женщины смогут претендовать на выплаты с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.

Как отмечается, инициаторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По их задумке, такое изменение повысит интерес к институту негосударственной пенсии и, как следствие, увеличит объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды.

Обдумывается также исключение из пенсионных оснований условия о наличии страхового стажа. Благодаря этому накопление будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах станет доступно самозанятым и иностранным гражданам, а также лицам, имеющим иждивенцев и наемным работникам.