Путин поручил рассмотреть вопрос господдержки разведения улиток

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать целесообразность предоставления государственной поддержки компаниям, занимающимся разведением улиток, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Доклад с результатами должен быть представлен до 10 апреля 2020 года.

23 декабря 2019 года Путин встретился с представителями общественности в Адыгее. Фермер из Московской области Сергей Балаев попросил добавить разведение улиток к видам сельхоздеятельности. Президент ответил утвердительно, поскольку речь идет о пищевом продукте.

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