В России планируют реформировать систему оплаты отпусков и больничных

В России собираются реформировать систему страховых выплат, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отмечается, Минтруда подготавливает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ об обязательном социальном страховании». Согласно его положениям, выплачивать компенсации россиянам вместо работодателей будет Фонд социального страхования (ФСС).

Смысл данного изменения в том, чтобы гарантировать гражданам оплату больничных листов, декретных и очередных отпусков. Кроме того, реформа системы поспособствует более высокому уровню и качеству обслуживания россиян.

В Госдуме поддержали инициативу Минтруда. Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев отметил, что население будет чувствовать себя более спокойно, получая деньги из кассы ФСС. По его словам, граждане не всегда доверяют работодателям в вопросах страховых выплат, а также боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декретные отпуска, из-за возможных конфликтов с руководством.

Однако, как заявил депутат, важно организовать механизм выплат таким образом, чтобы граждане получали деньги оперативно и в комфортных условиях.

«Например, кассы ФСС можно расположить, допустим, в поликлиниках», — предположил Исаев.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов также одобрил законопроект. По его мнению, реформа может помочь россиянам, которые столкнулись с недобросовестными работодателями.

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