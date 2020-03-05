Рубль растет к доллару и евро вслед за нефтью

В начале торговой сессии в четверг, 5 марта февраля, рубль увеличивается к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 16 коп. до 66,10 руб.

В свою очередь, курс евро вырос на 21 коп. и достиг отметки — 73,59 руб.

Нефть марки Brent выросла на 1,3% и составила 51,80 доллара за баррель.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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