Украина обсуждает экспорт электроэнергии в Россию и Белоруссию

Украинская сторона обсуждает возможности экспорта электроэнергии в Россию и Белоруссию, однако прогресс по данному вопросу отсутствует, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН.

Украина может продавать электроэнергию в ночные часы по конкурентным ценам, отметил Оржель. Он добавил, что российская и белорусская сторона на данный момент отвечают отказом на подобные предложения.

По словам министра, Россия и Белоруссия хотят поставлять электроэнергию на Украину, но при этом закрывают свои рынки от украинских партнеров. Он назвал подобную ситуацию «несправедливой» и заявил о необходимости «работать на паритетных условиях».

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