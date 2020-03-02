Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска обсудят введение налога или сбора с владельцев собак. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэр Якутска Сардану Авксентьеву.

Авксентьева утверждает, что стоимость процедуры отлова, карантина, вакцинации, чипирования и стерилизации одной собаки составляет около 14 тыс. руб.

«Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное», — заявила мэр.

Она отметила, что среди населения реализация федерального закона о животных не находит поддержки. В законе есть ответственность государства перед населением, но не прописана ответственность владельцев животных за их содержание, заключила Авксентьева.

Мэр также подчеркнула, что во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение.