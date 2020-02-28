Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.

Министр отметил, что на нефтяной вопрос сильно повлияет дальнейшее взаимодействие с ОПЕК. Тем не менее, по его словам, продолжительное время низких цен на нефть маловероятно.

«Потому что и себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше», — объяснил глава Минфина.

Он также напомнил, что для России базовая цена за баррель составляет $42, потому что при ней балансируется бюджет.

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