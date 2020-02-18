Visa разрешит снимать наличные на кассах аптек и заправок в России
Международная платежная система Visa планирует разрешить россиянам снимать наличные деньги на кассах аптечных пунктов и заправочных станций. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Visa.
Известно, что пилотный проект был запущен почти год назад. В настоящее время компания работает над расширением категорий торгово-сервисных предприятий, где людям можно будет снять наличные.
«Помимо продуктовой розницы рассматриваем аптеки и АЗС», — добавили в пресс-службе Visa.
Предполагается, что для того, чтобы россиянин смог снять средства с карты на кассах, ему нужно подтвердить совершение операции кодом-паролем или же отпечатком пальцев.
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