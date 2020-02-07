О доходах Мишустина рассказали в UFG

Опубликована информация о доходах семьи премьер-министра России Михаила Мишустина от траста UFG, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на управляющего партнера UFG Полину Герасименко.

Как уточняется, в период с 2010 по 2015 год совокупный доход бенефициантов семейного траста Мишустина составил $33,5 млн.

По предоставленным данным, Мишустин стал президентом UFG в 2008 году и в качестве собственника приобрел долю в 25%. В 2009 году будущий премьер-министр получил бонусы по сделкам на сумму 79 млн. рублей.

Сообщается, что в 2010 году Мишустин решил вернуться на государственную службу и передал 100% собственности траста своей жене с обязательством о продаже активов. Из-за кризиса продать все активы сразу не удалось, поэтому она договорилась с партнерами о постепенной продаже траста. В период с 2010 по 2013 год Мишустина задекларировала доходы от траста в размере $11,5 млн.

В связи с введением новых ограничений на супругов и несовершеннолетних детей госслужащих, активы были переданы ближайшим родственникам Мишустиной, в дальнейшем они и получали все доходы траста.

Герасименко уточнила, что в последующие годы платежей в адрес семьи Мишустина не осуществлялось, так как отсутствовали покупатели на оставшиеся доли. В 2019 году удалось закрыть последнюю сделку. Вскоре UFG планирует полностью завершить расчеты.

Ранее «Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги.