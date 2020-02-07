О доходах Мишустина рассказали в UFG

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Первый заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников, кандидат на пост... Первый заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников, кандидат на пост...
Первый заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников, кандидат на пост...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Опубликована информация о доходах семьи премьер-министра России Михаила Мишустина от траста UFG, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на управляющего партнера UFG Полину Герасименко.

Как уточняется, в период с 2010 по 2015 год совокупный доход бенефициантов семейного траста Мишустина составил $33,5 млн.

По предоставленным данным, Мишустин стал президентом UFG в 2008 году и в качестве собственника приобрел долю в 25%. В 2009 году будущий премьер-министр получил бонусы по сделкам на сумму 79 млн. рублей.

Сообщается, что в 2010 году Мишустин решил вернуться на государственную службу и передал 100% собственности траста своей жене с обязательством о продаже активов. Из-за кризиса продать все активы сразу не удалось, поэтому она договорилась с партнерами о постепенной продаже траста. В период с 2010 по 2013 год Мишустина задекларировала доходы от траста в размере $11,5 млн.

В связи с введением новых ограничений на супругов и несовершеннолетних детей госслужащих, активы были переданы ближайшим родственникам Мишустиной, в дальнейшем они и получали все доходы траста.

Герасименко уточнила, что в последующие годы платежей в адрес семьи Мишустина не осуществлялось, так как отсутствовали покупатели на оставшиеся доли. В 2019 году удалось закрыть последнюю сделку. Вскоре UFG планирует полностью завершить расчеты.

Ранее «Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги.