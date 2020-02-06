Суд арестовал «крабового короля» Олега Кана

Суд Хабаровского края вынес приговор в отношении местного бизнесмена Олега Кана (которого называют «крабовым королем»), пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи.

Стоит отметить, что Кан являлся одним из крупнейших добытчиков краба на территории страны.

Как предполагает следствие, он организовал убийство другого предпринимателя Валерия Пхиденко.

Судья удовлетворил ходатайство об аресте «крабового короля».

Адвокат Кана Валерий Фоломкин не стал отвечать на данные об заочном аресте подзащитного.

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