Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что у таких организаций необходимо отбирать лицензии, поскольку они «решили нажиться».

«Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз», — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства уточнил, что граждане не будут страдать от нехватки препаратов в случае закрытия нескольких заведений, поскольку в стране хорошо развита аптечная сеть.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 605 человек, 494 человек погибли, а 981 выздоровел.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голикова сообщила, что у вернувшихся в РФ из КНР россиян коронавируса нет

— Коронавирус подтвержден у 10 человек на задержанном в Гонконге круизном лайнере

— В Пекине запретили массовые застолья