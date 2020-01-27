Путин поручил ввести выплату семьям с малым доходом на детей 3-7 лет
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Президент России Владимир Путин поручил ввести ежемесячную выплату семьям, среднедушевой доход которых равен или ниже величине прожиточного минимума, на детей от 3 до 7 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Выплаты должны осуществляться с 1 января 2020 года.
Согласно указу, размер пособий должен быть равен 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте России.
Средства будут выделены из федерального бюджета.
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