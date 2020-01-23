Помпео заявил, что Украина является «огромным торговым партнером» для США

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Госсекретарь Майк Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» для США. Об этом сообщает Bloomberg.

Он отметил, что американская сторона заботится о демократии везде.

«У Америки присутствует ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что количество ресурсов, которые мы туда выделили, отражает уровень этих интересов», — сказал Помпео.

Он также подчеркнул, что Вашингтон привержен поддержке Киеву и искоренению коррупции на Украине.