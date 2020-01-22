Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра потребительской корзины в России. Об этом пишет «Интерфакс».

Он отметил, что в настоящий момент овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают в ней должного места, большая же часть отдана хлебобулочным изделиям.

Путин также подчеркнул, что от потребительской корзины зависит и прожиточный минимум, а от него высчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с представителями общественности в липецком городе Усмань.