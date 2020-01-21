В Белоруссии подтвердили закупку 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

Белоруссия закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Уточняется, что ее поставки на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» пройдут через порт в литовской Клайпеде.

Как стало известно ранее, поставка запланирована на 22 января 2020 года.

До этого Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран. Среди них были Украина, Азербайджан, Казахстан, Польша, а также страны Балтии.