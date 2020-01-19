Медведев назвал среди нерешенных задач ушедшего кабмина рост доходов граждан

Экс-премьер министр России Дмитрий Медведев назвал среди нерешенных задач ушедшего правительства рост реальных доходов россиян, сообщает РИА «Новости».

«Были и нерешенные задачи. И, естественно, сейчас ими нужно будет заниматься. Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы», — заявил он.

Среди причин Медведев отметил общеэкономическую ситуацию. Однако, по его словам, «этим нужно заниматься».

Он назвал рост доходов граждан главной задачей нового правительства РФ.

15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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