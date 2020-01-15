Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Reuters

На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в следующем году эта сумма будет гораздо больше.

«В этом году это около 400-450 млрд рублей, в следующем гораздо выше», — заявил Силуанов.

При этом глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на предложения по материнскому капиталу в сумму около 100 млрд рублей в 2020 году.

«По моим прикидкам в этом году это будет дополнительно расходов около 100 млрд рублей, чуть-чуть меньше», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка.

Он отметил, что продлит программу маткапитала после 31 декабря 2021 года.

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