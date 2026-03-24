Лерчек могут позволить улететь за границу для лечения

Юрист Тимур Харди рассказал «Газете.Ru», что Лерчек могут позволить улететь за границу на реабилитацию после химиотерапии. По его словам, адвокаты блогерши должны для этого обратиться в суд.

Харди подчеркнул, что ситуация с делом Лерчек сложная. Он поделился, что на практике приостановление производства по уголовному делу в случае тяжкого заболевания встречается не так часто, поэтому юристы до сих пор не могут прийти к общему мнению по вопросам последствий такого решения – могут ли после этого производиться следственные и иные процессуальные действия.

Сейчас Лерчек проходит лечение в Москве, так как, по словам ее жениха, в России такие же сильные протоколы, как и в Китае, и в Корее. Однако близкие блогерши рассматривают вариант полететь за границу после курса химиотерапии ради реабилитации.

«Выезд за границу блогерше напрямую не запрещен. Однако, если будет насущная необходимость, представителям Чекалиной лучше сначала согласовать эту поездку со стороной обвинения и обратиться в Гагаринский районный суд, чтобы судья вынес решение. Напрямую такая ситуация не предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом РФ, однако лучше перестраховаться. Если такая необходимость действительно будет – Валерия Чекалина уже проходит лечение в российских учреждениях здравоохранения, и, по сообщениям СМИ, ее партнер отметил, что протоколы лечения в нашей стране «такие же сильные», как за рубежом. Скорее всего, выезд за границу не понадобится. Но, повторюсь, если будут объективные причины для реабилитации за рубежом, подтвержденные документами, адвокатам лучше обратиться в суд – тот может запретить или разрешить поездку исходя из интересов уголовного дела и соблюдения установленных запретов по мере пресечения», — поделился юрист.

Чекалина обвиняется в переводе средств за рубеж по статье 193 УК РФ. Изначально ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но в середине марта Гагаринский районный суд города Москвы по ходатайству стороны защиты вынес решение изменить меру пресечения на запрет определенных действий и приостановить производство по уголовному делу. Основанием стало тяжкое заболевание Лерчек, подтвержденное медицинским заключением и информацией из НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, куда она была госпитализирована.

Ранее Лерчек из-за онкозаболевания перестала видеть правым глазом.