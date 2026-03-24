ГД утвердила запрет испытательного срока для женщин с детьми

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Госдума утвердила запрет испытательного срока для женщин с детьми до трех лет
Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, период воспитания ребенка до трех лет, особенно после завершения отпуска по уходу, сопровождается для матери повышенной нагрузкой и ответственностью. Введение испытательного срока при трудоустройстве в это время, по мнению авторов инициативы, создает дополнительный стресс и психологические барьеры, затрудняет возвращение к работе и усложняет профессиональную адаптацию.

Поправки предлагается внести в статью 70 Трудового кодекса РФ. В настоящее время запрет на установление испытательного срока распространяется на матерей с детьми до полутора лет.

Авторы инициативы также считают, что испытательный срок для женщин с малолетними детьми может способствовать скрытой дискриминации: работодатель, формально соблюдая процедуру, получает возможность отказать в приеме на работу или уволить сотрудницу как не прошедшую испытание без объяснения причин.

До этого клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина сказала «Газете.Ru», что отмена испытательного срока для женщин с детьми до трех лет снизит психологическую нагрузку мам, но может усложнить им поиск работы.

Ранее в Госдуме призвали закрепить право россиянок на досрочный выход в декрет.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
