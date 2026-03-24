ГД утвердила запрет испытательного срока для женщин с детьми

Госдума утвердила запрет испытательного срока для женщин с детьми до трех лет

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, период воспитания ребенка до трех лет, особенно после завершения отпуска по уходу, сопровождается для матери повышенной нагрузкой и ответственностью. Введение испытательного срока при трудоустройстве в это время, по мнению авторов инициативы, создает дополнительный стресс и психологические барьеры, затрудняет возвращение к работе и усложняет профессиональную адаптацию.

Поправки предлагается внести в статью 70 Трудового кодекса РФ. В настоящее время запрет на установление испытательного срока распространяется на матерей с детьми до полутора лет.

Авторы инициативы также считают, что испытательный срок для женщин с малолетними детьми может способствовать скрытой дискриминации: работодатель, формально соблюдая процедуру, получает возможность отказать в приеме на работу или уволить сотрудницу как не прошедшую испытание без объяснения причин.

До этого клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина сказала «Газете.Ru», что отмена испытательного срока для женщин с детьми до трех лет снизит психологическую нагрузку мам, но может усложнить им поиск работы.

Ранее в Госдуме призвали закрепить право россиянок на досрочный выход в декрет.