России и Белоруссии не удалось договориться по тарифам на транзит нефти

Антимонопольные ведомства Белоруссии и России не смогли достичь договоренностей относительно тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии на 2020 год . Об этом сообщает БелТА со ссылкой на представителя Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) государства.

Как пояснил источник, белорусская сторона предложила повысить тарифы по нынешней методике — на инфляционную составляющую, а также на недополученный объем выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в прошлом году, для его компенсации в текущем году.

Однако у российской стороны возникли некие вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

В связи с этим, стороны условились в ближайшее время встретиться вновь на уровне специалистов и уточнить расчеты.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что пока не может договориться с Россией по нефти.